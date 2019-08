Bayern, Kovac: "Non abbiamo commesso errori. Soddisfatto di Coutinho"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il passo falso dell'esordio, i campioni del Bayern Monaco tornano subito a fare la voce grossa in Bundesliga battendo per 3-0 in trasferta lo Schalke 04. Nel post partita, l'allenatore Niko Kovac si è detto soddisfatto di quanto visto in campo, con un particolare elogio per Lewandowski, autore di una tripletta:

"Abbiamo controllato il gioco per 90 minuti. Non abbiamo bruciato nulla e non abbiamo commesso errori oggi. C'è stato un risultato rotondo e un bel gioco. La squadra ha giocato molto concentrata per tutta la gara, sono soddisfatto del risultato.

Questa efficienza e questo sangue freddo sono unici! Spero che Lewandowski continuerà così per le prossime settimane e mesi. Sono anche estremamente soddisfatto della prestazione di Coutinho".