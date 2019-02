© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria in rimonta per il Bayern Monaco che ha battuto 3-2 l'Augsburg, preparandosi al meglio per il match di Champions League contro il Liverpool: "Abbiamo faticato per entrare in partita, non riesco a ricordare di aver concesso un gol così presto, è stato molto noioso", ha ammesso il tecnico dei bavaresi Niko Kovac che poi ha aggiunto: "Ma abbiamo affrontato la lotta, soprattutto nel primo tempo, il divario è stato più netto nella seconda parte. Nel complesso è stata una vittoria da operaio ma meritata, forse qualcuno di noi aveva il Liverpool in testa, è possibile, non è buono ma umano".