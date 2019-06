Bayern, la Premier League bussa alla porta per Boateng

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Mirror Arsenal e Manchester United avrebbeero espresso interesse per Jerome Boateng. Il difensore è in uscita, considerati gli acquisti di Pavard e Lucas Hernandez, oltre alla crescita di Nicklas Sule. Lo stesso giocatore ha ammesso una possibile uscita: 22 milioni è la richiesta dei bavaresi. Boateng, 31 anni, ha giocato già in Inghilterra, 24 presenze col Manchester City nel 2010-11. Nei giorni scorsi l'agente del giocatore, Christian Nerlinger, ha dichiarato: "Non stiamo cercando una squadra, quando si parla di giocatori del livello di Boateng, sono i club a farsi avanti per averli".