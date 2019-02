Il Bayern Monaco sorpassa tutti per Nicolas Pepe. Come riporta Le10Sport, infatti, i bavaresi avrebbero strappato una bozza di accordo con l'esterno d'attacco del LIlle. Il classe '95 finora ha realizzato 17 gol e 11 assist in 28 presenze stagionali, attirando su di sé l'interesse delle big di mezza Europa.