Bayern Monaco, Ribery e Robben si congedano al meglio: gol e festa

© foto di Imago/Image Sport

Uno è arrivato nel 2007, l'altro nel 2009. Una vita fa. Franck Ribery e Arjen Robben, due degli esterni che maggiormente si sono contraddistinti nell'ultimo decennio, da quando vestono la maglia del Bayern Monaco per l'appunto. Oggi, nel match decisivo per il titolo vinto con l'Eintracht Francoforte, è arrivato anche il loro gol, nell'ultima con la maglia rossa addosso per entrambi. Prima della partita il saluto dei tifosi e della dirigenza, durante un gol a testa, subito dopo la festa per il ventinovesimo Meisterschale. Il francese si congeda dopo 424 presenze e 124 gol, l'olandese mette a referto la presenza numero 309 e la rete numero 145. Due che hanno fatto la storia, fino all'ultima partita, timbrando ancora il cartellino.