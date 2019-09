Bayern, Neuer: "Obiettivo, la finale: abbiamo le giuste qualità"

© foto di J.M.Colomo

In conferenza stampa pre gara, in casa Bayern Monaco, ha parlato anche il portiere Manuel Neuer, che ha analizzato l'impegno di Champions con la Stella Rossa. Queste le sue parole, riprese dal sito della UEFa: "Sono ottimista per questa stagione, ma è una strada difficile da percorrere. Abbiamo provato l'amaro sapore di un'uscita anticipata della scorsa stagione, e non vogliamo ripeterlo: il nostro obiettivo è almeno la semifinale, la finale anzi. La nostra motivazione è alta e sappiamo di avere qualità nei nostri ranghi: i giovani vogliono vincere il trofeo tanto quanto i più grandi, che vogliono sollevarlo di nuovo".