Bayern, Renato Sanches: "A giugno andrò via, 5 minuti non mi bastano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Renato Sanches, centrocampista del Bayern Monaco, ripete ancora una volta la sua necessità di avere più spazio, quindi di cambiar squadra: "Tutti sanno che voglio giocare di più. Cinque minuti non sono sufficienti! Giocare è ciò che amo. Faccio del mio meglio in allenamento e sia l'allenatore che i miei compagni di squadra lo sanno. Devo sempre farmi trovare pronto". Alla domanda se il suo futuro sarà lontano dal Bayern, il portoghese risponde: "Penso di sì. Vedremo se in prestito o, come preferirei, a titolo definitivo".