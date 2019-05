Bayern, Ribery: "Momento speciale, non è facile andare via dopo 12 anni"

© foto di Imago/Image Sport

Nella sua ultima gara all'Allianz Arena, Frank Ribery ha conquistato un altro Maisterschale e dopo la gara era molto commosso davanti al suo pubblico: "Tutta la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, i miei genitori, i genitori di mia moglie e i miei cugini sono venuti dalla Francia per questo momento speciale. E' stato difficile ma la cosa più importante è che siamo campioni. E' il mio ultimo grande momento qui all'Allianz Arena, con i miei compagni e i tifosi, sono stato un giocatore del Bayern per 12 anni, non due o tre. Ho vissuto molti bei momenti qui, ma la mia migliore stagione è stata quella del 2013. Ciò che abbiamo conseguito allora è stato incredibile", ha detto il francese ricordando un'annata straordinaria.