© foto di Imago Sportfotodienst

In casa Bayern Monaco non è tramontata l'ipotesi Leroy Sané (23), sebbene l'ala sinistra del Manchester City sia da mesi ai box (e ci resterà ancora per un po') a causa della lesione del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro. Stando a quanto riferito dal Telegraph, i compagni di squadra sono sempre più convinti che dal prossimo anno l'ex Schalke 04 non sarà più un calciatore dei Citizens. E chissà che non arrivino proprio dal diretto interessato le informazioni che non fanno ben sperare gli altri giocatori di Guardiola.