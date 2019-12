© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Comprate Philippe Coutinho". I giocatori del Bayern Monaco non hanno dubbi: Coutinho deve restare a titolo definitivo. Dopo lo show del fantasista brasiliano contro il Werder Brema (tre gol e due assist), i senatori del club bavarese secondo il Mirror avrebbero chiesto alla dirigenza di acquistare quanto prima il suo cartellino dal Barcellona. L'ex Inter è infatti in prestito con diritto di riscatto fino al termine di questa stagione, in cui ha già collezionato finora sette gol e sette assist tra Bundes e coppe.