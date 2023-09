ufficiale Coutinho vola in Qatar. Il brasiliano dall'Aston Villa va in prestito all'Al Duhail

Un'operazione ormai nell'aria da giorni è diventata ufficiale in queste ore: Philippe Coutinho è un nuovo giocatore dell'Al Duhail. Ufficiale il suo arrivo in prestito dall'Aston Villa, che ha comunicato tale cessione sul proprio sito ufficiale: "L'Aston Villa può confermare che Philippe Coutinho ha completato un trasferimento in prestito per una stagione all'Al Duhail.

Il brasiliano ha firmato per il Villa in prestito inizialmente nel gennaio 2022 e ha subito brillato in rossoblu, segnando all'esordio contro il Manchester United. Le sue prestazioni impressionanti avrebbero poi visto il suo trasferimento al Villa Park dal Barcellona diventare definitivo e ha collezionato 43 presenze con il club, segnando sei gol".