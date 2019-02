Bayern Monaco e Valencia hanno messo nel mirino Dusan Tadic. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, i due club sarebbero infatti rimasti molto sorpresi dalla grandissima vena realizzativa dell'esterno offensivio serbo: ben 24 gol e 13 assist in 37 presenze, finora, in questa stagione. Il talento dell'Ajax quest'anno è stato impiegato più volte anche come numero 9, con ottimi risultati per esempio nelle gare di Champions contro lo stesso Bayern o il Real Madrid.