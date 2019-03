Thomas Meunier è costretto ad alzare bandiera bianca. Il laterale del Paris Saint-Germain ha infatti dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale a causa dell'infortunio rimediato ieri contro l'Olympique Marsiglia. L'annuncio è arrivato direttamente su Instagram dal belga: "Sfortunatamente devo rinunciare alla convocazione col Belgio per colpa di un infortunio. Dolore e tristezza, buona fortuna ai miei compagni!".

Unfortunately I have to drop out of the Belgian national team selection due to injury. Sorrow and sadness... good luck to my teammates! #WEAREBELGIUM #tousensemble 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 #TÔTOUTARD pic.twitter.com/CJH8ZtVM27

— Thomas Meunier (@ThomMills) 18 marzo 2019