Benfica, altra clausola monstre dopo Joao Felix: 120 milioni per Luis

Un'altra clausola monstre in casa Benfica dopo Joao Felix. Il club lusitano, secondo quanto riportato da A Bola, sta per rinnovare il contratto di Florentino Luis, stella 19enne che piace anche al Manchester City e al Paris Saint-Germain. In questa stagione, dopo la promozione in prima squadra a febbraio, ha collezionato 11 presenze, con un gol all'attivo.