© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Lage, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2 sul campo del Lipsia. Un finale amaro per i portoghesi, incapaci di mantenere il doppio vantaggio e agguantati nel finale dalla doppietta di Forsberg: "Abbiamo fatto ciò che avevamo preparato, sapevamo di dover affrontare una squadra molto forte. Per quello che abbiamo espresso in campo, avremmo sicuramente meritato i tre punti: è un peccato che ci sia stato un vistoso calo al novantesimo e che i nostri avversari ci abbiano raggiunti proprio al fotofinish. Lavoriamo quotidianamente per accontentare i nostri tifosi, ora analizzeremo questa partita e la utilizzeremo come schema per il prossimo impegno in Champions: vogliamo vincere l'ultima gara e garantirci l'Europa League".