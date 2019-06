Benfica, Salvio pronto ad approdare al Boca Juniors in prestito

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Eduardo Salvio è pronto a tornare in Argentina. Il giocatore infatti nelle prossime ore incontrerà il Benfica per definire gli ultimi dettagli e tornare in America Latina e firmerà così un nuovo contratto con il Boca Junios che lo aspetta. La transazione, secondo quanto riporta Tyc Sports, sarà completata attraverso un prestito di un anno con diritto di riscatto e Salvio già sogna la maglia numero 7.