Benzema, 6 gol e sarà record. Il Real gli trovi un partner, non un sostituto

27 gol in 49 partite. Erano almeno tre stagioni che Karim Benzema non riusciva a esprimersi con questa continuità sotto porta. Vittima forse del gioco accentratore dell'era Cristiano Ronaldo o della maggiore attenzione mediatica rivolta a Gareth Bale, l'attaccante francese lo scorso anno aveva trovato infatti la via della rete solamente in 12 occasioni (46 presenze), dopo i 19 sigilli del 2016-2017 (48 presenze).

Un gran bel riscatto, proprio nell'anno in cui l'addio di CR7 gli ha tolto quel lavoro sporco che lo aveva contraddistinto (e allontanato dalla porta) nelle ultime stagioni, restituendogli un unico compito: gonfiare la rete e portare punti preziosi alla sua squadra. Si spiegano così le sue ottime performance del 2018-2019, col record del 2011-2012 (32 gol, mai così bene al Real e in tutta la sua carriera da professionista) adesso ampiamente alla portata.

Perché anche ieri sera, nel deludente pareggio ottenuto col Leganés (1-1), è stato il solito Benzema a salvare Zidane e i merengues dall'ennesima figuraccia, firmando il pareggio nella ripresa e anche il suo quinto centro consecutivo nelle ultime quattro partite. Un messaggio chiaro e tondo a tutto l'ambiente, dopo le tante critiche degli ultimi anni: al Real Madrid serve un partner e non certo un sostituto del suo numero 9.

Tutti i gol di Benzema con la maglia del Real Madrid:

2009-2010: 9 gol in 33 presenze

2010-2011: 26 gol in 48 presenze

2011-2012: 32 gol in 52 presenze

2012-2013: 20 gol in 50 presenze

2013-2014: 24 gol in 52 presenze

2014-2015: 22 gol in 46 presenze

2015-2016: 28 gol in 36 presenze

2016-2017: 19 gol in 48 presenze

2017-2018: 12 gol in 46 presenze

2018-2019: 27 gol in 49 presenze (a sei giornate di campionato dal termine)