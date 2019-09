© foto di Federico Gaetano

José Miguel Lopez Catalan, vice presidente del Betis Siviglia, ha parlato a RTV Betis del possibile rinnovo di contratto di Joaquin, il cui accordo con gli andalusi scadrà il prossimo giugno: "Joaquin ha un contratto in bianco per poter continuare qui, davanti a lui possiamo solo toglierci il cappello", le importanti parole di stima del dirigente per il capitano.