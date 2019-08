Betis, idea Lemina per il centrocampo: il salario del gabonese blocca tutto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Betis Siviglia vuole assolutamente rinforzare il centrocampo e al momento Mario Lemina, attuale centrocampista del Southampton ed ex Juventus, può essere la soluzione più semplice. Come riportato da AS i contatti si sono intensificati, ma il problema resta lo stipendio del calciatore. Nelle prossime ore gli andalusi cercheranno di muoversi concretamente per il gabonese.