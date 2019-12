© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È probabilmente la più grande sorpresa del calcio europeo, ma il Borussia Mönchengladbach vuole continuare a stupire, in Germania come in Europa. Prima in Bundesliga, la squadra di Marco Rose cercherà domani il pass per i sedicesimi di Europa League, contro il Basaksehir: "Sarà una sfida molto diversa rispetto a quella dell'andata. Ora sono più dinamici e determinati, prima giocavano in modo più sporco. I ragazzi sono tutti di buonumore, ma dobbiamo fare attenzione: il Basaksehir non è il Bayern, e noi abbiamo perso 14 giorni fa contro l'Union Berlino", ha detto l'ex tecnico del Salisburgo.