Raoul Bellanova torna fra i convocati del tecnico del Bordeaux Paulo Sousa in vista della sfida di domani contro il Tolosa. Il terzino aveva esordito da titolare alla prima giornata di Ligue 1 contro l'Angers, salvo finire in panchina la gara seguente e non essere più convocato. L'italiano, 19 anni, è arrivato questa estate da svincolato dopo il mancato accordo col Milan.