Il tecnico del Bordeaux Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani con il Lione: "Ci vuole un sacco di lavoro per cambiare certi atteggiamenti, qui ci sono giocatori di talento, tecnicamente e tatticamente. Dobbiamo creare il nostro gioco e consolidare i nostri risultati. Siamo stati bravi nelle ultime uscite, per essere competitivi con le grandi squadra dobbiamo migliorare dal punto di vista della mentalità".