Borussia Dortmund, arriva la serie tv sulla stagione 2018/19

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il titolo non è arrivato, a causa della rimonta che ha permesso al Bayern di festeggiare il successo nazionale numero 29, ma per il Borussia Dortmund ci le luci della ribalta sono assicurate. A breve infatti sbarcherà sul web una serie tv targata Amazon sulla stagione 2018/19 dei gialloneri di Lucien Favre. Una iniziativa non nuova nel calcio, visto che i documentari Netflix "First Team: Juventus” e “Sunderland ‘Til I Die” hanno già collezionato ottimi numeri.