© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trasferta a Friburgo per il Borussia Dortmund nella giornata di domani. Dopo la vittoria per 2-1 sul Mainz, la speranza dei gialloneri è quella di conquistare un altro successo. "Sono una squadra ben organizzata, che sanno coprire bene il campo e far male. Sono bravi sulle palle alte con giocatori di alta qualità davanti. Philipp? Si sta allenando con noi, non ha più problemi al ginocchio. Balerdi? E' stato preso per la prossima stagione, vogliamo inserirlo passo dopo passo".