Borussia Dortmund, infiammazione al tendine d'Achille per Alcacer

Forfait dell'ultima ora in casa Borussia Dortmund in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Non sarà del match lo spagnolo Paco Alcacer a causa, si legge su un tweet del club giallonero, di un'infiammazione al tendine d'Achille. Slavia e Dortmund sono nello stesso girone di Champions dell'Inter di Antonio Conte.