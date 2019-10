Borussia Dortmund, Kehl: "Slavia pericoloso. Giochiamo come col Barça"

© foto di Imago/Image Sport

Prima della partenza per Praga dove il Borussia Dortmund affronterà domani lo Slavia, per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, Sebastian Kehl ha risposto alle domande della stampa. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale del club giallonero: "Non vediamo l'ora di scendere in campo. Speriamo di poter riproporre la stessa prestazione fatta contro il Barcellona. Lo Slavia ha fatto risultato a Milano e questo per noi deve essere un segnale importante. La loro è una squadra interessante e molto ambiziosa. Noi però vogliamo passare il turno ma con la gara contro il Barcellona abbiamo dimostrato a tutti che possiamo tenere testa a tutti".