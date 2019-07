© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maximilian Philipp è ad un passo dalla Dinamo Mosca. L'attaccante del Borussia Dortmund, come riportato dal Mundo Deportivo, potrebbe trasferirsi in Russia già in questa sessione di mercato. La cessione del 25enne porterà nelle casse dei gialloneri circa 20 milioni di euro. L'attaccante tedesco è arrivato al Borussia nel 2017, dopo la sua lunga esperienza con la maglia del Friburgo.