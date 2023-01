ufficiale Werder Brema, rinforzo in attacco. Dal Wolfsburg arriva Maximilian Philipp

Maximilian Philipp è un nuovo giocatore del Werder Brema. Il 28enne attaccante tedesco, ex di Borussia Dortmund e Friburgo, lascia il Wolfsburg, con cui non è riuscito a trovare molto spazio in stagione (solo tre presenze) e chiuderà la stagione in prestito nella squadra allenata da Ole Werner.