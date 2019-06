Bosnia, il CT Prosinecki: "Italia favorita nel nostro girone"

Robert Prosinečki, CT della Bosnia, squadra dello stesso girone dell'Italia per le qualificazioni a Euro 2020, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Finlandia: "L'Italia è la squadra favorita del nostro girone. Bosnia, Grecia e Finlandia si giocheranno la qualificazione, per questo motivo la sfida con la Finlandia per noi è di importanza vitale. Siamo totalmente concentrare sulla partita di Tampere: sono ottimista, abbiamo una grande squadra e possiamo giocarci le nostre carte per arrivare ad Euro 2020".