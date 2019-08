Brighton, Potter: "Abbiamo provato a giocare da dietro, ma non è facile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Graham Potter, manager del Brighton, è intervenuto ai microfoni di MOTD per analizzare la sconfitta contro il Manchester City: "Abbiamo provato a giocare da dietro e ovviamente hanno una aumentato la pressione. Ci abbiamo provato, ma non è così facile contro la squadra di Guardiola. I ragazzi sono stati coraggiosi, dobbiamo solo cercare di essere noi stessi e applicare uno stile di gioco in grado di adattarsi alle nostre caratteristiche".