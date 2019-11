Bulgaria, una poltrona per due: sfida fra Letchkov e Kasabov

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una poltrona per due. No, non stiamo parlando del famoso film che fra circa un mese tornerà, come ogni anno dal almeno 30 anni, ad allietare le feste natalizie, ma della poltrona della Federcalcio bulgara rimasta vagante dal 15 ottobre scorso.

Dopo le dimissioni di Borislav Mihaylov, a seguito delle polemiche nate dopo i cori razzisti dei tifosi della Nazionale nel corso della sfida contro l’Inghilterra, la Federcalcio bulgara è in pieno caos. Il vice presidente Mihail Kasabov infatti afferma di essere il nuovo numero uno e per dimostrarlo ha mostrato alla stampa un documento che riporta la firma dell’altro vice presidente federale Mihail Kasabov (stella della Bulgaria del 1994) . Quest’ultimo però ha smentito di aver apposto alcuna firma sul documento e si è autonominato nuovo presidente federale. Un caos difficile da decifrare visto che nessuno dei due al momento vuole cedere una poltrona così prestigiosa.