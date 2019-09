In Bundesliga si è concluso l'anticipo della quarta giornata fra Dusseldorf e Wolfsburg. 1-1 il risultato finale della sfida: padroni di casa in vantaggio al 16' con una rete contestatissima di Giesselmann (il pallone sembrava uscito di diversi centimetri prima del cross che ha portato alla rete, ndr), pareggio Wolfsburg al 29' con Weghorst. Per effetto del risultato, ed in attesa delle gare delle altre, il Wolfsburg sale in solitaria al secondo posto alle spalle del Lipsia mentre il Dusseldorf sale all'11esimo posto.

Il programma della 4^ giornata di Bundesliga

VENERDI'

Dusseldorf-Wolfsburg 1-1

SABATO

15.30 Augsburg-Eintracht Francoforte

15.30 Colonia-Borussia Moenchengladbach

15.30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

15.30 Mainz-Hertha Berlino

15.30 Union Berlino-Werder Brema

18.30 Lipsia-Bayern Monaco

DOMENICA

15.30 Hoffenheim-Friburgo

18.00 Paderborn-Schalke