Bundesliga, Hector risponde a Serdar: Schalke 04-Colonia finisce 1-1

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Finisce in parità la sfida valida per il settimo turno di Bundesliga tra Schalke 04 e Colonia. Succede tutto nel secondo tempo alla Veltins Arena: Serdar apre le marcature al 72', Hector risponde al 91'. Con questo risultato i padroni di casa agganciano le cinque squadre a 14 punti tra il primo e il quinto posto in classifica, mentre gli ospiti sono penultimi con appena 4 lunghezze.

Il programma completo del 7° turno di Bundes:

Hertha Berlino-Dusseldorf 3-1 (ieri)

Bayern Monaco-Hoffenheim 1-2

Friburgo-Borussia Dortmund 2-2

Bayer Leverkusen-RB Lipsia 1-1

Paderborn-Mainz 1-2

Schalke 04-Colonia 1-1

Borussia Monchengladbach-Augsburg (domani ore 13.30)

Wolfsburg-Union Berlino (domani ore 15:30)

Eintracht Francoforte-Werder Brema (domani ore 18)