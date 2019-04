© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Bayern Monaco non approfitta in pieno della sconfitta di ieri del Borussia Dortmund, ed ottiene solamente un punto dalla trasferta di Norimberga, nell'incontro che concludeva la giornata di Bundesliga. L'incontro si è acceso nel secondo tempo, con il vantaggio dei padroni di casa firmato Pereira e il pari di Gnabry per i bavaresi ad un quarto d'ora dal termine. Nel recupero la squadra di Kovac ha anche rischiato la sconfitta, venendo graziata dall'errore sul dischetto di Leilbold.

Questo il programma completo del 31° turno di Bundesliga:

26.04 Augsburg-Leverkusen 1-4

27.04 Dortmund-Schalke 2-4

27.04 Dusseldorf-Werder Brema 4-1

27.04 Eintracht-Hertha 0-0

27.04 Hannover-Mainz 1-0

27.04 RB Lipsia-Friburgo 2-1

27.04 Stoccarda-Mönchengladbach 1-0

28.04 Hoffenheim-Wolfsburg 1-4

28.04 Norimberga-Bayern 1-1 (48' Pereira, 75' Gnabry)