Cinque partite in scena alle 15:30 nel pomeriggio di Bundesliga. Quindicesima giornata in via di svolgimento, di seguito risultati e marcatori dei match disputati.

Bayern Monaco-Werder Brema 6-1 (24' Rashica, 45', 63', 78' Coutinho, 49' p.t., 72' Lewandowski, 75' Mueller)

Colonia-Bayer Leverkusen 2-0 (73' Cordoba, 84' Bornauw)

Hertha Berlino-Friburgo 1-0 (53' Darida)

Mainz-Borussia Dortmund 0-4 (32' Reus, 66' Sancho, 69' Hazard, 84' Schulz)

Paderborn-Union Berlino 1-1 (7' Ingvartsen, 33' Proger)

Il programma della quindicesima giornata:

Fortuna Dusseldorf-RB Lipsia (oggi, ore 18:30)

Wolfsburg-Borussia Moenchengladbach (domani, ore 15:30)

Schalke 04-Eintracht Francoforte (domani, ore 18)

