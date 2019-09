Bundesliga, un autogol ferma il Dortmund nel finale: 2-2 a Francoforte

Primo pareggio in campionato per il Borussia Dortmund che non è riuscito ad andare oltre il 2-2 in casa dell'Eintracht Francoforte. La squadra di Favre, dopo le fatiche di Champions League, è passata in vantaggio al 11' con il go di Witsel ma prima dell'intervallo ha subito il pareggio di André Silva. Nella ripresa Jadon Sancho al 66' ha riportato avanti i gialloneri ma a due minuti dal 90' un autogol di Delaney ha regalato il pareggio all'Eintracht. Secondo stop consecutivo dopo il pareggio con il Barcellona per il BVB che sale a 10 punti in classifica, a -1 dal Bayern secondo e -2 dal Lipsia primo, mentre il Francoforte sale a quota 7.

Di seguito il programma completo del 5° turno di Bundesliga:

Venerdì

Schalke - Mainz 2-1

Sabato

Bayern Monaco - Colonia 4-0

Bayer Leverkusen - Union Berlino 1-1

Friburgo - Augsburg 2-1

Hertha Berlino - Paderborn 2-0

Werder Brema - Lipsia 0-3

Domenica

Borussia Moenchengladbach - Fortuna Dusseldorf 2-1

Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund 2-2