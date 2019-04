Giochi ancora aperti in Bundesliga, nonostante il Klassiker abbia sentenziato una superiorità senza repliche del Bayern. Il Borussia Dortmund, nonostante la batosta subita una settimana fa, è ancora in corsa un punto dietro i bavaresi quando mancano quattro giornate alla fine. Di seguito il calendario di entrambe da qui alla fine del torneo (tra parentesi il coefficiente di difficoltà dal più facile * al più difficile ***). In caso di arrivo a pari punti la prima discriminante è la differenza reti, attualmente in favore del Bayern (+50 a +36):

31a giornata

27 aprile, Borussia Dortmund-Schalke 04 (**)

28 aprile, Norimberga-Bayern (*)

32a giornata

4 maggio, Bayern-Hannover (*)

4 maggio, Werder Brema-Borussia Dortmund (**)

33a giornata

11 maggio, Borussia Dortmund-Fortuna Dusseldorf (*)

11 maggio, Lipsia-Bayern (***)

34a giornata

18 maggio, Bayern-Eintracht Francoforte (**)

18 maggio, Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund (***)