Bundesliga, un rigore di Locadia al 98' manda l'Hoffenheim al 2° posto

Hoffenheim corsaro sul campo del Colonia e VAR protagonista nell'anticipo dell'undicesima giornata di Bundesliga. La squadra di Schreuder si impone per due reti a una: padroni di casa avanti nel primo tempo grazie a Cordoba, ma gli ospiti ribaltano il punteggio nella ripresa con il gol di Adamyan e il rigore di Locadia al 98', concesso con l'aiuto del VAR, che fa infuriare Beierlorzer e i suoi ragazzi. Con questo successo, l'Hoffenheim si porta a quota 20 in classifica, in seconda posizione solitaria, mentre il Colonia resta mestamente in penultima piazza.

Il programma completo

Oggi - Colonia-Hoffenheim 1-2

Sabato ore 15.30 - Hertha Berlino-Lipsia

Sabato ore 15.30 - Mainz-Union Berlino

Sabato ore 15.30 - Paderborn-Augsburg

Sabato ore 15.30 - Schalke 04-Fortuna Dusseldorf

Sabato ore 18.30 - Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Domenica ore 13.30 - Borussia Moenchengladbach-Werder Brema

Domenica ore 15.30 - Wolfsburg-Bayer Leverkusen

Domenica ore 18.30 - Friburgo-Eintracht Francoforte