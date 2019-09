Burnley, Drinkwater picchiato a sangue fuori ad un pub di Manchester

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutta avventura per Danny Drinkwater, giocatore di proprietà del Chelsea ma in prestito al Burnley, che nelle scorse ore è stato picchiato a sangue da sei uomini fuori da un pub di Manchester. L'ex Leicester ha rimediato il volto tumefatto e problemi ad una caviglia. Il Sun, tabloid inglese, ha pubblicato le foto del giocatore ferito che a quanto pare era ubriaco e ha provato a rimorchiare la ragazza di un altro giocatore presente nel locale, il sudafricano Kgosi Nthle dello Scunthorpe United. Pertanto poi ne è nata una discussione che ha portato all'aggressione a Drinkwater: "C'era sangue dappertutto. Sapevano che era una star della Premier League e gli saltavano di proposito sulla caviglia in modo da fargli male". ha raccontato un testimone al Sun.