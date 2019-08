Burnley, offerta per il difensore Fry rifiutata dal Middlesbrough

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Burnley è molto attivo in questi ultimi giorni di mercato. Il club inglese sta sondando il terreno per arrivare al difensore Dael Fry, in forza al Middlesbrough. Secondo Sky Sports uk, l'offerta fatta al Boro sarebbe di circa 10 milioni, ma è stata rispedita al mittente.