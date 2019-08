Cahill: "Darò il 110% per il Crystal Palace. Voglio giocare a lungo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'ufficializzazione, arrivano le prime dichiarazioni di Gary Cahill come nuovo giocatore del Crystal Palace: "Sono molto contento di essere qui, penso sia una buona opportunità per proseguire la mia carriera in Premier League e giocare in un ottimo team. Ci sono tanti talenti, sarà una grande sfida. Cercherò di proseguire la mia carriera più che potrò, darò il 110% e spero di essere apprezzato dal mister, dai compagni e dai tifosi".