Dopo essere rimasto svincolato dopo due anni con il Crystal Palace, l'ex difensore del Chelsea Gary Cahill ha deciso di scendere di categoria, abbandonando la Premier League per la Championship, e si è accordato con il Bournemouth. Ad annunciarlo sono proprio le cherries sui propri canali social, con l'ex campione d'Europa che firma per un anno.

🏆🏆 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲

🏆🏆 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲

🏆🏆 𝗙𝗔 𝗖𝘂𝗽

🏆 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲

🏆 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗖𝘂𝗽

All you need to know on @GaryJCahill’s illustrious career in our profile and gallery.#afcb 🍒

