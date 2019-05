© foto di Federico De Luca

"Molte persone tra i media di comunicazione sperano che il Liverpool vinca il titolo". Pep Guardiola qualche giorno fa s'è espresso così e il chiaro riferimento era a Jamie Carragher, ex bandiera dei Reds. La replica di quest'ultimo è arrivata oggi tramite le colonne del Telegraph: "Sì, Pep, vorrei che il Liverpool vincesse il titolo, però non c'è nessuna cospirazione dei media contro il Manchester City. Posso rispondere solo personalmente alle sue accuse e dico che Pep ha ragione, fa bene ad includermi nella sua lista, ma questo non vuol dire che noi ex calciatori non guardiamo alle squadre per cui tifiamo in maniera meno critica".