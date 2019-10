Caso Sala, lo Swansea City prende le distanze: "Immagini vergognose"

Lo Swansea City non ci sta. Dopo le vergognose fotografie volte a deridere Emiliano Sala pubblicate e diffuse in città in vista del derby di domani col Cardiff City , gli Swans hanno diramato un comunicato ufficiale per prendere le più assolute distanze dai responsabili: "Lo Swansea City è consapevole della vergognosa immagine che circola attualmente sui social relativa alla triste morte dell'attaccante del Cardiff City, Emiliano Sala. Stiamo lavorando a stretto contatto con la polizia, che condurrà un'indagine per identificare la fonte iniziale. L'immagine è vergognosa e non rappresenta in alcun modo questa squadra di calcio o i nostri tifosi. Abbiamo una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento discriminatorio, inaccettabile o antisociale, e questo sarà applicato rigorosamente prima, durante e dopo il derby di domenica. Qualsiasi sostenitore che mostri questo tipo di materiale o si comporti in modo inaccettabile dovrà affrontare procedimenti penali. Il club supporterà con forza la polizia", il testo integrale del comunicato dello Swansea City.