Cavani in scadenza tra un anno: il PSG vuole rinnovare il contratto

Il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di iniziare la stagione con Edinson Cavani in scadenza di contratto. Il club campione di Francia ha già avviato i contatti con l'entourage del 'Matador' per discutere del rinnovo per una ulteriore stagione, fino a giugno 2021. Ancora nessuna risposta, ma la certezza è che la trattativa proseguirà nei prossimi giorni.