Celta, torna di moda Mesa: dubbi sulle condizioni di Yokuslu

© foto di J.M.Colomo

Roque Mesa, centrocampista del Siviglia, torna in orbita del Celta Vigo. Come riporta Marca, il club galiziano nutrirebbe dei dubbi sulle condizioni fisiche di Okay Yokuslu,che ha rimediato una rottura parziale del legamento. Il giocatore era nel mirino del Genoa, che però ha mollato dopo la chiusura della trattativa per Lasse Schone.