Celta Vigo, Escribà: "Punto che mi soddisfa. Suarez è felice"

Fran Escribá, tecnico del Celta Vigo, ha commentato lo 0-0 in trasferta ottenuto contro l'Atletico Madrid: "Siamo partiti molto bene, soffrendo un po' di più nella ripresa. Suarez? Non so se fosse scontento della sostituzione, io negli spogliatoi l'ho visto felice. Il punto mi soddisfa, ma ho il rammarico di aver un po' tirato i remi in banca nella ripresa".