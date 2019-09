Champions, Bayern-Stella Rossa: Perisic e Coutinho titolari

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È di nuovo tempo di Champions League in Baviera. Inizia questa sera il cammino del Bayern nella kermesse europea: il primo ostacolo sarà la Stella Rossa, all'Allianz Arena. Un appuntamento da non steccare per la banda di Niko Kovac, alla luce soprattutto della morfologia del girone B, delineatosi lo scorso agosto a Nyon. Oltre ai serbi l'altra outsider è l'Olympiacos, con cui i biancorossi si contenderanno presumibilmente lo slot per l'Europa League. Un raggruppamento dunque abbordabile - almeno sulla carta - in ottica qualificazione, ma attenzione al probabile dualismo con il Tottenham, parigrado di diritto dei tedeschi per lo storico recente e per una struttura di squadra che ha ormai proiettato stabilmente gli Spurs nell'élite europea. Due vittorie e due pari in questo avvio di Bundesliga per i teutonici, reduci dall'uno a uno sul campo della capolista Lipsia. En plein, invece, per la Stella Rossa, a punteggio pieno in campionato dopo sei gare. L'ultimo incrocio tra le due formazioni risale alla fase a gironi di Champions del 2007: allora fu il Bayern a spuntarla, per tre reti a due. C'è grande equilibrio nei cinque precedenti complessivi: due vittorie per parte e un solo pareggio.

COME ARRIVA IL BAYERN - "Se giochiamo come contro il Lipsia abbiamo buone possibilità di vincere", ha detto alla viglia Niko Kovac. Rispetto all'undici schierato quattro giorni fa dovrebbero però cambiare diversi interpreti, con gli innesti dal primo minuto di Coutinho, Perisic e Tolisso. Verso la conferma in difesa Pavard e Lucas Hernandez, ai lati del duo Sule-Boateng. Kimmich sarà verosimilmente impiegato da mezzala, mentre il riferimento centrale sarà al solito Robert Lewandowski.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA - Out per squalifica Tomané. Senza l'infortunato Rodic toccherà a Janders sull'out mancino. Milunovic-Degenek coppia centrale, Gobeljic in pole per la destra. Cañas con Jovancic nella mediana a due, Marko Marin vertice alto a ridosso della punta, che dovrebbe essere l'ex Sassuolo Boakye. Ai lati dell'attacco Mateo Garcia e Vukanovic.