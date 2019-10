© foto di Imago/Image Sport

Terza vittoria in tre gare per il Bayern Monaco. I bavaresi, trascinati dal solito Lewandovski, espugnano il campo dell'Olympiacos e si portano in testa al gruppo B a punteggio pieno. Prima gioia per il Tottenham, con gli Spurs che rifilano 5 reti alla Stella Rossa.

GRUPPO B

Olyampiacos-Bayern Monaco 2-3 (23' El Arabi, 34' e 62' Lewandowski, 75' Tolisso, 79' Guilherme)

Tottenham-Stella Rossa 5-0 (9' e 72' Kane, 16' e 44' Son Heung-Min, 57' Lamela)

CLASSIFICA

Bayern Monaco 9

Tottenham 4

Stella Rossa 3

Olympiacos 1