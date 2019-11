© foto di J.M.Colomo

Real Madrid qualificato agli ottavi di Champions League prima di scendere in campo. Il pareggio fra Galatasaray e Brugge elimina entrambe, con i blancos che accedono agli ottavi di finale per la diciassettesima volta su diciassette, ossia da quando la Champions League ha adottato questo format, con una fase a gironi ed eliminazione diretta. Unica squadra in Europa a riuscirci.